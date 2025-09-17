ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Костюк вивела Україну вперед у матчі з Іспанією в Кубку Біллі Джин Кінг

Шеньчжень, Середа 17 вересня 2025 14:08
UA EN RU
Костюк вивела Україну вперед у матчі з Іспанією в Кубку Біллі Джин Кінг Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Марта Костюк принесла збірній України перший заліковий бал у протистоянні з Іспанією в матчі стартового кола фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, що проходить у китайському Шеньчжені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг, 1/4 фіналу

Україна – Іспанія – 1:0

Марта Костюк – Джессіка Бузас Манейро – 7:6, 6:2

Костюк вивела Україну вперед у матчі з Іспанією в Кубку Біллі Джин Кінг

Як пройшла гра

Друга ракетка України та 26-та у світі Костюк у стартовому поєдинку матчевої зустрічі грала проти 51-ї в рейтингу WTA Бузас Манейро.

Дуже важким для суперниць видався перший сет, де після рівної боротьби та "гойдалок" у рахунку справа дійшла до тай-брейку. У тенісній "серії пенальті" нерви міцнішими виявилися в української тенісистки. Вона здобула перемогу в короткому геймі (7:3) та записала партію до свого активу.

Другий сет пройшов для українки вже набагато легше. Зробивши два брейки, вона вирвалася уперед – 4:1 і довела справу до загальної перемоги.

Що далі

Україна повела у рахунку в протистоянні з Іспанією – 1:0.

Наступними на корт вийдуть лідери команд. 13-та ракетка світу Еліна Світоліна зіграє проти 20-ї в рейтингу Паоли Бадоси. Старт поєдинку призначено на 14:30 за київським часом.

Перемога Світоліної виведе Україну в півфінал. У разі ж виграшу іспанки, все вирішиться в парній зустрічі, де за Україну заявлені сестри Людмила та Надія Кіченок, а за Іспанію – Альона Большова та Крістіна Букша.

У півфіналі на переможниць протистояння Україна - Іспанія вже чекає збірна Італії.

Де дивитися матчі

Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025 доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.

Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.

Раніше ми повідомили про позиції українок у оновленому рейтингу WTA.

Також читайте, як чоловіча національна команда здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Збірна України Збірна Іспанії Марта Костюк Еліна Світоліна
Новини
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі