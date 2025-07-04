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Світоліна вилетіла з "Вімблдона": українка не впоралась із 23-ю ракеткою світу

Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила боротьбу на Вімблдонському турнірі-2025, програвши бельгійці Елісі Мертенс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Подробиці матчу

У третьому раунді трав'яного мейджора українська тенісистка поступилася бельгійці, яка посідає 23-й рядок у світовому рейтингу.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1, 7:6(4) на користь Мертенс. Зустріч тривала 1 годину та 41 хвилину.

Це була дев’ята особиста дуель між суперницями. До цього Світоліна мала перевагу в очних зустрічах - п’ять перемог проти трьох поразок.

Проте цього разу Мертенс впевнено переграла українку, взявши лише один брейк, але реалізувавши ключові моменти у другому сеті.

 

У наступному колі бельгійка зустрінеться з переможницею матчу між "нейтральною" Аріною Сабалєнкою та британкою Еммою Радукану (№40 WTA).

Як виступала Світоліна на турнірі

На шляху до третього раунду "Вімблдону" Еліна обіграла Анну Бондар із Угорщини (№75) у стартовому колі.

Потім без проблем розібралася з білорускою Александрою Саснович (№107 WTA).

Після поразки Світоліної, серед українок в одиночному розряді на "Вімблдоні"-2025 залишилася лише Даяна Ястремська. Вона 5 липня зіграє матч третього раунду проти представниці Іспанії Джессіки Бузас Манейро.

Раніше ми писали про гламурну тенісистка з України, яка завоювала світову пресу.

Також читайте про те, що більше 20-ти сіяних вилетіли з "Вімблдона"-2025 після перших матчів.

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ТенісЕліна СвітолінаУкраїнкаУимблдон