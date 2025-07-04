Світоліна вилетіла з "Вімблдона": українка не впоралась із 23-ю ракеткою світу

Подробиці матчу

У третьому раунді трав'яного мейджора українська тенісистка поступилася бельгійці, яка посідає 23-й рядок у світовому рейтингу.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1, 7:6(4) на користь Мертенс. Зустріч тривала 1 годину та 41 хвилину.

Це була дев’ята особиста дуель між суперницями. До цього Світоліна мала перевагу в очних зустрічах - п’ять перемог проти трьох поразок.

Проте цього разу Мертенс впевнено переграла українку, взявши лише один брейк, але реалізувавши ключові моменти у другому сеті.

У наступному колі бельгійка зустрінеться з переможницею матчу між "нейтральною" Аріною Сабалєнкою та британкою Еммою Радукану (№40 WTA).