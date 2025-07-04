Гламурна тенісистка з України: Ястремська завоювала світову пресу

Про це повідомляє РБК-Україна з повідомленням на видання Marca .

Іспанський спортивний журналіст Енріке Корбелла, опублікував матеріал, який присвячений Ястремській. Приводом став її неочікуваний успіх у першому раунді "Вімблдону"-2025, де українка сенсаційно вибила одну з фавориток турніру - Коко Гофф.

Публікація вийшла під гучним заголовком: "Скандальна тенісистка, модель і співачка з алергією на траву, яка вражає Вімблдон".

Окрему увагу автор приділив багатогранності Даяни. Він називає її не просто тенісисткою, а справжньою медіаперсоною, яка активно розвиває себе як модель, музична виконавиця та обличчя брендів.

У фокусі й Instagram Ястремської, який вже налічує понад 221 тисячу підписників.

Там Даяна ділиться гламурними образами та рекламними проєктами, що, більше нагадує модельне портфоліо, ніж сторінку спортсменки.

Активний інтерес з боку провідних медіа Європи до українки - ще одне підтвердження того, що вплив Ястремської виходить за межі корту.

Нагадаємо, що суперницею Даяни у третьому колі "Вімблдону" стане іспанка Джессікиа Бузас Манейро, яка перемогла у другому Кенін у двох сетах (6:1, 7:6(4)).