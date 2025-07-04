Гламурна тенісистка з України: Ястремська завоювала світову пресу
Українська тенісистка Даяна Ястремська, стала героїнею гучного матеріалу в іспанській пресі.
Про це повідомляє РБК-Україна з повідомленням на видання Marca.
Іспанський спортивний журналіст Енріке Корбелла, опублікував матеріал, який присвячений Ястремській. Приводом став її неочікуваний успіх у першому раунді "Вімблдону"-2025, де українка сенсаційно вибила одну з фавориток турніру - Коко Гофф.
Публікація вийшла під гучним заголовком: "Скандальна тенісистка, модель і співачка з алергією на траву, яка вражає Вімблдон".
Окрему увагу автор приділив багатогранності Даяни. Він називає її не просто тенісисткою, а справжньою медіаперсоною, яка активно розвиває себе як модель, музична виконавиця та обличчя брендів.
У фокусі й Instagram Ястремської, який вже налічує понад 221 тисячу підписників.
Там Даяна ділиться гламурними образами та рекламними проєктами, що, більше нагадує модельне портфоліо, ніж сторінку спортсменки.
Активний інтерес з боку провідних медіа Європи до українки - ще одне підтвердження того, що вплив Ястремської виходить за межі корту.
Нагадаємо, що суперницею Даяни у третьому колі "Вімблдону" стане іспанка Джессікиа Бузас Манейро, яка перемогла у другому Кенін у двох сетах (6:1, 7:6(4)).
Раніше ми писали про те, як Ястремська на нервах пробилась в третє коло "Вімблдона".
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