Ястремська на нервах пробилась в третє коло "Вімблдона", Стародубцева залишає турнір

Третя і четверта ракетки України – Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева в другому колі Вімблдонського турніру грали проти "нейтральних" росіянок. Стародубцева поступилась суперниці з топ-20 світового рейтингу, а Ястремська з величезними пригодами "вигризла" перепустку до наступного кола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

"Вімблдон"-2025, 2-ге коло

Юлія Стародубцева (Україна) – Людмила Самсонова – 2:6, 1:6

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова – 5:7, 7:5, 7:6

"Гойдалки" від Ястремської

Після яскравої перемоги на старті турніру над другою ракеткою світу Коко Гофф, Ястремська створила собі проблеми в матчі проти 95-ї в рейтингу Захарової. Але зрештою героїчно їх подолала.

В першому сеті обидві тенісистки брали свої подачі до рахунку 5:5. Потім Ястремська програла на власних м'ячах і це стало вирішальним – 5:7.

В другій партії справа також дійшла до 5:5 (тенісистки зробили по одному брейку). Але тут Ястремська вже більш вдало діяла в кінцівці: взяла свою подачу, а потім на прийомі виграла сет – 7:5.

Вирішальний сет перетворився на божевільні гойдалки. Ястремська вирвалась вперед (3:0), але наробила купу помилок, і як результат, рахунок знову – 5:5. Українка бере свою подачу (6:5) і має матчпойнт на прийомі. Але не реалізовує його і гра переходить у тай-брейк.

У короткому геймі божевілля продовжилось. Ястремська попереду (3:0 та 4:1), але примудряється програти п'ять м'ячів поспіль – і вже поступається – 4:6. Потім знову виривається вперед – 9:6, дозволяє суперниці відіграти два матчболи і тільки після цього ставить крапку - 10:8.

Все це дійство тривало більш, ніж 2,5 години.

Ястремська вдруге поспіль вийшла у третє коло "Вімблдону": торік вона вибула зі змагань саме на цьому етапі.

Стародубцева поступилась без шансів

У майже паралельному матчі Стародубцева грала з 19-ю ракетко світу – також "нейтральною" росіянкою Самсоновою. Суперниця була явною фавориткою протистояння і довела це на корті, віддавши українці лише три гейми.

Стародубцева вдруге поспіль дійшла до другого кола "Вімблдона" і вдруге завершила боротьбу на цьому етапі.

Дві українки в третьому колі

Таким чином, в третьому раунді турніру зіграють дві представниці України – Еліна Світоліна, яка напередодні виграла в білоруски Соснович, та Ястремська.