Не тільки Костюк. Більше 20-ти сіяних вилетіли з "Вімблдона"-2025 після першого кола: повний список
Вже перше коло Вімблдонського турніру принесло чимало несподіванок. В стартових матчах програли 23 сіяні учасники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaAce.
Провал Костюк та сенсація від Ястремської
Жіночий турнір уже втратив 10 сіяних спортсменок. На жаль, серед них і Марта Костюк, що мала 26-й номер посіву. Друга ракетка України несподівано поступилась 171-й у світовому рейтингу – словенці Вероніці Ер'явець.
Втім, Україна змогла відзначитися тут і зі знаком "плюс". Завдяки Даяні Ястремській, яка стала авторкою поки що найгучнішої сенсації, вибивши зі змагання другу сіяну – американку Коко Гофф.
Сіяні тенісистки, що залишили турнір:
- Коко Гофф (США) (2)
- Джессіка Пегула (США) (3)
- Чжен Ціньвень (Китай) (5)
- Паула Бадоса (Іспанія) (9)
- Кароліна Мухова (Чехія) (15)
- Альона Остапенко (Латвія) (20)
- Магдалена Френх (Польща) (25)
- Марта Костюк (Україна) (26)
- Магда Лінетт (Польща) (27)
- Маккартні Кесслер (США) (32)
"Чортова дюжина" в чоловічому турнірі
У чоловіків – жертв ще більше. За підсумками стартового раунду головний трав'яний "мейджор" сезону залишили одразу 13 гравців з елітного списку.
Сіяні тенісисти, що вже вилетіли:
- Александер Звєрєв (Німеччина) (3)
- Лоренцо Музетті (Італія) (7)
- Хольгер Руне (Данія) (8)
- Данііл Медведєв (9)
- Франсіско Черундоло (Аргентина) (16)
- Уго Умбер (Франція) (18)
- Алексей Попирін (Австралія) (20)
- Стефанос Циципас (Греція) (24)
- Денис Шаповалов (Канада) (27)
- Александр Бублик (Казахстан) (28)
- Алекс Мікелсен (США) (30)
- Таллон Грікспор (Нідерланди) (31)
- Маттео Берреттіні (Італія) (32)
"Вімблдон"-2025: що відомо
138-й розіграш турніру Гренд Слем проходить на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету.
Традиційно переможці визначаються у п'яти основних розрядах – серед чоловіків та жінок. Також змагання проводяться серед юніорів, ветеранів та тенісистів на візках.
У 2025 році матчі основної сітки проходять із 30 червня до 13 липня. Загальний призовий фонд склав рекордні для турніру 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Раніше ми писали про роман Ястремської з молодшим на кілька років бійцем ММА.
Також повідомляли, що Світоліна отримала престижну премію за виступи під прапором України.