Не тільки Костюк. Більше 20-ти сіяних вилетіли з "Вімблдона"-2025 після першого кола: повний список

Вже перше коло Вімблдонського турніру принесло чимало несподіванок. В стартових матчах програли 23 сіяні учасники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaAce .

Провал Костюк та сенсація від Ястремської

Жіночий турнір уже втратив 10 сіяних спортсменок. На жаль, серед них і Марта Костюк, що мала 26-й номер посіву. Друга ракетка України несподівано поступилась 171-й у світовому рейтингу – словенці Вероніці Ер'явець.

Втім, Україна змогла відзначитися тут і зі знаком "плюс". Завдяки Даяні Ястремській, яка стала авторкою поки що найгучнішої сенсації, вибивши зі змагання другу сіяну – американку Коко Гофф.

Сіяні тенісистки, що залишили турнір:

Коко Гофф (США) (2) Джессіка Пегула (США) (3) Чжен Ціньвень (Китай) (5) Паула Бадоса (Іспанія) (9) Кароліна Мухова (Чехія) (15) Альона Остапенко (Латвія) (20) Магдалена Френх (Польща) (25) Марта Костюк (Україна) (26) Магда Лінетт (Польща) (27) Маккартні Кесслер (США) (32)

"Чортова дюжина" в чоловічому турнірі

У чоловіків – жертв ще більше. За підсумками стартового раунду головний трав'яний "мейджор" сезону залишили одразу 13 гравців з елітного списку.

Сіяні тенісисти, що вже вилетіли:

Александер Звєрєв (Німеччина) (3) Лоренцо Музетті (Італія) (7) Хольгер Руне (Данія) (8) Данііл Медведєв (9) Франсіско Черундоло (Аргентина) (16) Уго Умбер (Франція) (18) Алексей Попирін (Австралія) (20) Стефанос Циципас (Греція) (24) Денис Шаповалов (Канада) (27) Александр Бублик (Казахстан) (28) Алекс Мікелсен (США) (30) Таллон Грікспор (Нідерланди) (31) Маттео Берреттіні (Італія) (32)

"Вімблдон"-2025: що відомо

138-й розіграш турніру Гренд Слем проходить на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету.

Традиційно переможці визначаються у п'яти основних розрядах – серед чоловіків та жінок. Також змагання проводяться серед юніорів, ветеранів та тенісистів на візках.

У 2025 році матчі основної сітки проходять із 30 червня до 13 липня. Загальний призовий фонд склав рекордні для турніру 50 мільйонів фунтів стерлінгів.