Свитолина вылетела с "Уимблдона": украинка не справилась с 23-й ракеткой мира

Подробности матча

В третьем раунде травяного мэйджора украинская теннисистка уступила бельгийке Элизе Мертенс, которая занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге.

Поединок завершился со счетом 6:1, 7:6(4) в пользу Мертенс. Встреча продолжалась 1 час и 41 минуту.

Это была девятая личная дуэль между соперницами. До этого Свитолина имела преимущество в очных встречах - пять побед против трех.

Однако на этот раз Мертенс уверенно переиграла украинку, взяв лишь один брейк, но реализовав ключевые моменты во втором сете.

В следующем круге бельгийка встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Сабаленко и британкой Эммой Радукану (№40 WTA).

Как выступала Свитолина на турнире

На пути к третьему раунду "Уимблдона" Элина обыграла Анну Бондарь из Венгрии (№75) в стартовом круге. Затем без проблем разобралась с белоруской Александрой Саснович (№107 WTA).

После поражения Свитолиной, среди украинок в одиночном разряде на "Уимблдоне"-2025 осталась лишь Даяна Ястремская. Она 5 июля сыграет матч третьего раунда против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро.