Світоліна вибила "нейтральну" Соснович та вийшла в третє коло "Вімблдона"-2025

Еліна Світоліна трохи більше години витратила на матч проти "нейтральної" білоруски Олександри Соснович. Перегравши суперницю в двох сетах, найкраща тенісистка України вийшла в третє коло Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

"Вімблдон"-2025, 2-ге коло

Еліна Світоліна (Україна) – Олександра Соснович – 6:2, 6:4

Як пройшов матч

В першому сеті, суперниці влаштували шалений обмін брейками. У підсумку Світоліна програла дві свої подачі, проте взяла чотири бали на м'ячах суперниці. Завдяки цьому українка отримала перевагу і довела партію до впевнених 6:2 на свою користь.

У другому сеті білоруска, зробивши брейк, одразу вийшла вперед (2:0). Але Світоліна "включилась" і взяла чотири гейми поспіль – 4:2. Втім, на відміну від першої партії, цього разу Соснович легкої прогулянки не подарувала, та й Еліна, м'яко кажучи, не виглядала бездоганно.

Білоруска зуміла відіграти ще один брейк, однак вирішальним став десятий гейм. Там Світоліна реалізувала ще одну можливість на прийомі, оформивши підсумкову перемогу – 6:4.

Що далі

Світоліна втретє поспіль вийшла до третього кола на "Вімблдоні". У наступному раунді українка зустрінеться з 23-ю ракеткою світу – бельгійкою Елізе Мертенс.

Ця зустріч стане дев'ятим очним протистоянням суперниць: зараз в рахунку особистих зустрічей попереду українка – 5:3.

Востаннє Світоліна і Мертенс перетинались на корті буквально перед стартом "Вімблдона" – 22 червня, на турнірі WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Світоліна перемогла в тій зустрічі в двох сетах – 7:5, 6:4.