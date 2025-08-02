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Світоліна розгромила росіянку та вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Монреалі

Субота 02 серпня 2025 07:52
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Світоліна розгромила росіянку та вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Монреалі Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Еліна Світоліна знову підтвердила статус лідерки українського тенісу. На престижному турнірі WTA 1000 у Монреалі вона майже всуху обіграла "нейтральну" росіянку Анну Калінську та вийшла до 1/8 фіналу змагань.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

Упевнена перемога в третьому колі

Перша ракетка України провела один із найяскравіших поєдинків сезону. У матчі третього раунду турніру в Монреалі вона всього за 55 хвилин обіграла Анну Калінську (WTA 31), яка виступає під нейтральним статусом, - 6:1, 6:1.

За статистикою матчу Еліна виконала вісім сейвів, реалізувала п’ять із восьми брейк-пойнтів і не програла жодного гейму на власній подачі. Калінська змогла взяти лише два гейми за всю зустріч.

Це була вже третя зустріч тенісисток, і в усіх трьох сильнішою була українка. Нагадаємо, що у лютому 2025 року Світоліна перемогла Калінську на турнірі в Дубаї з рахунком 6:3, 6:0.

Наступна суперниця - Анісімова

В 1/8 фіналу українка зустрінеться з представницею США Амандою Анісімовою. Поєдинок заплановано на 2 серпня, розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Досягнення на канадських турнірах

Світоліна вже втретє виступає на цій стадії в Монреалі та вчетверте на канадських “тисячниках”. У 2017 році вона виграла титул у Торонто.

У 2025 році українка вже втретє в кар'єрі пробилася до стадії 1/8 фіналу на турнірі в Монреалі. Загалом це її четвертий вихід до четвертого раунду на канадських турнірах серії WTA 1000.

Найуспішніше Світоліна виступила у Канаді в 2017 році, коли турнір відбувався в Торонто. Тоді вона здобула титул, перегравши у фіналі колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі з рахунком 6:4, 6:0.

Ця перемога стала для неї історичною, адже Еліна стала першою українкою, яка виграла турнір такого рівня в Канаді. Крім того, це був її третій титул серії Premier 5 (тепер WTA 1000) у сезоні, що дозволило їй піднятися на найвищу на той момент позицію у світовому рейтингу - четверту.

Успіхи українок у Монреалі

Світоліна стала третьою представницею України, яка пробилася до четвертого раунду турніру цього року. Раніше до цієї стадії вийшли Марта Костюк і Даяна Ястремська. Юлія Стародубцева припинила виступ, поступившись Кларі Таусон.

Зазначимо, що за підсумками останнього оновлення рейтингу WTA Еліна знаходиться на 13-й позиції.

А також, всі чотири найкращі тенісистки України - Світоліна, Костюк, Ястремська та Стародубцева - потрапили до заявки основної сітки Відкритого чемпіонату США.

Раніше ми писали, що 16-річна українка стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу, граючи "на три фронти".

Також читайте про те, як українка виграла другий турнір WTA за два тижні.

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Теніс Еліна Світоліна
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