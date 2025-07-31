З камбеком і тайбрейком: Костюк у драматичному протистоянні здолала екс-росіянку на престижному турнірі в Канаді

Друга ракетка України Марта Костюк на турнірі-"тисячнику" в канадському Монреалі боролась за вихід до 1/8 фіналу з екс-росіянкою Дар'єю Касаткіною, яка зараз представляє Австралію. Непростий поєдинок завершився перемогою вітчизняної тенісистки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

WTA 1000. Монреаль, 3-тє коло

Марта Костюк (Україна) - Дар'я Касаткіна (Австралія) - 3:6, 6:3, 7:6

Як пройшла гра

Це був восьмий очний поєдинок суперниць. До нього перевага була у Касаткіної - 4:3. Екс-росіянка також була рейтинг-фавориткою зустрічі. У світовому списку WTA вона посідає 18-ту сходинку, тоді як Костюк - 28-му.

Новоспечена австралійка вдало розпочала стартовий сет: зробивши брейк, повела - 2:0. Костюк на власних м'ячах один гейм відіграла, але потім знову віддала два поспіль розіграші суперниці. Згодом українка віддала Касаткійній ще одну свою подачу. Сама, правда, теж зробила один брейк, але цього було замало - 3:6.

У другій партії суперниці ніби змагалися, хто більше програє на своїх подачах. Марта це зробила двічі, представниця Австралії - аж чотири рази. Це в підсумку й принесло перемогу в сеті українці - 6:3.

Отже все вирішувалось у вирішальному третьому ігровому періоді, де обидві тенісистки діяли максимально зібрано. Спочатку Костюк вийшла вперед (2:0), але Касаткіна вирівняла положення. Після - суперниці по черзі вигравали гейми, доки гра не перейшла в тайбрейк.

У короткому геймі запекле протистояння продовжилось. Перемогу заслуговували обидві суперниці, але Фортуна посміхнулась українці - 7:4.

Українки на "тисячнику" в Монреалі

Костюк стала першою з вітчизняних тенісисток, що пробилась на поточному турнірі до 1/8 фіналу.

В ніч проти 1 серпня її успіх спробує повторити Даяна Ястремська, яка гратиме з 11-ю в світі американкою Еммою Наварро.

А вже завтра за вихід до наступного кола поборються Еліна Світоліна - з "нейтралкою" Анною Калінською та Юлія Старожубцева, котрій жереб обрав у суперниці данку Клару Таусон.