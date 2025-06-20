Світоліна, Раміна і зірка "Холостяка" показали купальники, які стануть хітом цього літа (фото)

Купальник Раміни Есхакзай

Блогерка й телеведуча обрала легкість, грайливість і кольорову ніжність. Рожевий купальник з плетінням і зав’язками на стегнах - ідеальний варіант для тих, хто хоче візуально підкреслити талію та зробити акцент на фігурі.

Свій образ Раміна доповнила яскравою зеленою кепкою, яка вдало "вписався" в образ для відпочинку. Такий купальник особливо пасує дівчатам з мініатюрними фігурами та тим, хто любить кокетливу естетику у стилі 90-х.

Купальник Раміни (фото: instagram.com/raminalalala)

Який купальник обрала Тетяна Мелехова

Зірка "Холостяка" обрала максимально естетичний варіант пляжного аутфіту: чорні трусики від Victoria’s Secret з лаконічними написами та рожевий кроп-топ з рукавами, схожими на об`ємні волани.

Ну а "вишенькою на торті" стала солом'яний капелюшок та трендові круглі окуляри. Такий образ підійде тим, хто навіть на пляжі хоче залишатись в центрі уваги.

Купальник Мелехової (фото: instagram.com/melehova_toys)

Еліна Світоліна

Тенісистка обрала купальник приглушеного оливкового кольору з глибоким декольте та акцентними бретелями. Цей фасон чудово тримає форму грудей та додає впевненості.

Він личить як дівчатам зі спортивною фігурою, так і тим, хто може похизуватися пишними формами. А природність образу Світоліної підкреслив солом’яний капелюх від Руслана Багінського.

Фігура Світоліної (фото: instagram.com/elisvitolina)

Які купальники в моді цього літа

Серед цих моделей можна точно обрати щось, що підкреслить ваші форми та подарує комфортний відпочинок:

Мікро-бікіні з тонкими зав’язками

Купальники з текстурованої тканини: в’язка, рюші, збірки

Моделі з вирізами або незвичним кроєм

Купальники з деталями на поясі або логотипами на лямках

Плавки з високою талією.

Як обрати купальник під фігуру

Важливо враховувати не лише трендовість моделі, а й те, як вона виглядатиме саме на вас:

Для фігури "груша" обирайте яскравий верх і стриманий низ

Для "яблука" - високі трусики з щільної тканини та ліф

Для спортивної фігури підійдуть асиметричні фасони або купальники з акцентами на стегнах

Для фігури "пісочний годинник" сміливо беріть будь-який фасон.

Та головне не забувати, що куди важливіші не тренди, а впевненість та ваші вподобання.