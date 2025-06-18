Костюмний жилет - тренд літа 2025: стильний образ Марини Боржемської

Костюмний жилет став одним із головних трендів літа 2025 року. Цей елемент класичного гардероба повертається в моду в оновленому вигляді та прекрасно поєднується як з діловими, так і з повсякденними образами.

РБК-Україна з посиланням на Instagram фітнес-тренерки Марини Боржемської вирішило розповісти, як його носити влітку.

Який образ показала Боржемська

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнес-тренерка та зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська продемонструвала елегантний і сучасний образ, центральним елементом якого є костюмний комплект у ніжному блакитному відтінку.

Вона одягла білий костюм-двійку, який складався з костюмного жилета на ґудзиках і штанів прямого крою зі стрілками.

Боржемська одягла жилет на спідню білизну, що надає образу легкості та витонченості. Такий варіант ідеальний для теплої пори року, а в більш прохолодні дні під нього можна одягнути блузку або гольф-водолазку.

Жилет має глибокий V-подібний виріз, однобортний крій і низку ґудзиків. Цей елемент має дуже стильний вигляд і дозволяє створити діловий літній образ.

Свій лук фітнес-тренерка доповнила широкими прямими штанами з такої ж тканини, як і жилет. Такі штани є актуальним трендом і чудово поєднуються з жилетом, створюючи гармонійний і пропорційний силует.

Образ доповнюють світло-блакитні туфлі на невисоких підборах, сонцезахисні окуляри й тонкий ланцюжок з підвіскою.

Марина Боржемська показала трендовий одяг на літо 2025 (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Чому костюмний жилет - тренд літа 2025

Універсальність

Як видно, костюмний жилет може бути самостійним елементом для офісного, повсякденного або навіть вечірнього образу.

Елегантність

Жилет дає змогу мати стриманий і стильний вигляд без тяжкості піджака, що ідеально для спекотної погоди. Костюмний жилет часто має приталений крій, що вигідно підкреслює талію і створює жіночний силует.

Відсилання до чоловічого стилю з жіночним акцентом

Це поєднання класичних елементів чоловічого гардероба з жіночною інтерпретацією, яка завжди має сучасний і привабливий вигляд.

Модний акцент

Жилет додає глибини та структури образу, дозволяючи грати з багатошаровістю без зайвого об'єму. Це ідеальний спосіб створити стильний лук, комбінуючи різні текстури та фасони.

Адаптивність до різних стилів

Костюмний жилет легко поєднується з різними елементами гардероба - від класичних штанів і джинсів до спідниць і суконь. Він може бути як частиною ділового костюма, так і елементом кежуал-образу.

Повернення стилю ретро

Мода 2025 року - це повернення до стилю 90-х, і костюмний жилет є яскравим прикладом цього тренду. Він нагадує про елегантність минулих десятиліть, надаючи сучасного звучання.

Різноманітність фасонів і матеріалів

Цього літа популярні не тільки класичні костюмні жилети, а й варіанти з асиметричним кроєм, в'язані моделі та варіанти з деніму. Таке розмаїття дає змогу кожному знайти свою ідеальну модель.

Боржемська показала, як носити костюмний жилет (фото: instagram.com/uzelkova.marina)