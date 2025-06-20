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Плетені сумки, льон і в'єтнамки: Андре Тан розкрив головні секрети літнього гардероба 2025

П'ятниця 20 червня 2025 12:54
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Плетені сумки, льон і в'єтнамки: Андре Тан розкрив головні секрети літнього гардероба 2025 Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Український дизайнер Андре Тан назвав головні must-have речі літа 2025 року. У його списку - плетені сумки, легкі в'єтнамки, натуральні тканини й універсальні образи, які легко адаптувати під будь-яку подію і настрій.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

"Топ-5 речей, які необхідні кожній. Тут must-have сезонні речі, які зберуть тобі половину образів цього літа!" - наголосив стиліст.

Велика плетена сумка

Сумки з рафії, соломи, джуту, плетеної шкіри в моді цього літа завдяки своїй легкості та натуральності. Такі сумки поєднуються з пляжним вбранням, лляними сукнями, джинсами або навіть офісним костюмом.

"Must-have для літа! Поєднується з джинсами, футболкою, сандалями та сарафанами. Матеріал може бути будь-який - рафія, шкіра або замша", - зазначив Тан.

Варто зазначити, що вони не підходять для вечірніх образів, краще використовувати для прогулянок і літніх зустрічей.

Плетені сумки, льон і в'єтнамки: Андре Тан розкрив головні секрети літнього гардероба 2025

Андре Тан розповів про тренди літа 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Лляний костюм

Льон - це тканина, яка "дихає", забезпечує вентиляцію і не парить навіть у +30. Можна носити такий костюм разом або окремо, поєднуючи з іншими елементами гардероба: піджак із джинсами, штани з шовковою майкою.

"Льон - ідеальний матеріал для літа. Стильний, легкий і дозволяє шкірі дихати. Комбінуйте топ без рукавів із шортами або штанами", - зазначив дизайнер.

Він підходить для офісу, відпустки, міських прогулянок або вечері на терасі.

Плетені сумки, льон і в'єтнамки: Андре Тан розкрив головні секрети літнього гардероба 2025

Андре Тан назвав топові речі на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

В'єтнамки

В'єтнамки - це легке літнє взуття, що складається з плоскої підошви та ремінця у формі літери Y, що проходить між великим і другим пальцями ноги.

"Шкіряні в'єтнамки мають елегантний і дорогий вигляд. Підходять до джинсів, шортів, літніх костюмів, сарафанів і спідниць будь-якої довжини. Вибирайте моделі з анімалістичними принтами - змія, корова або зебра", - порадив він.

Плетені сумки, льон і в'єтнамки: Андре Тан розкрив головні секрети літнього гардероба 2025

Що носити влітку 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шовкова хустка

Шовкова хустка, за словами стиліста, додає елегантності в будь-який образ.

"Зав'яжіть на руці або використовуйте як ремінь, і тоді простий лук з джинсами та білою майкою стане стильним і елегантним", - зазначив він.

Плетені сумки, льон і в'єтнамки: Андре Тан розкрив головні секрети літнього гардероба 2025

Шовкова хустка - мастхев на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Штани "Аладдіни"

Штани в стилі "Аладдін" - це трендовий фасон сезону літо 2025, який повернувся в моду з акцентом на комфорт, легкість та етнічну естетику. Як правило, вони мають дуже вільний крій, особливо в області стегон, а внизу манжети.

"Грайливі та стильні. Обирайте бавовну або шовк, тканину без принта або зі смужкою. Підходять для всіх типів фігури, але якщо ви невисокого зросту або маєте пишні стегна - носіть із підборами для того, щоб витягнути силует", - зазначив Тан.

Плетені сумки, льон і в'єтнамки: Андре Тан розкрив головні секрети літнього гардероба 2025

Наймодніші штани на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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