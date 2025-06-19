Головний аксесуар літа - окуляри з білою оправою: приклади від Денисенко і Станішевської

Сонцезахисні окуляри з білою оправою - безперечний must-have літа 2025. Цей яскравий акцент повертається з новою силою, надаючи образам свіжості, легкості та ретро-шику. Стильний і водночас універсальний аксесуар чудово доповнює як мінімалістичні, так і сміливі літні луки.

РБК-Україна вирішило розповісти докладніше про цей тренд і як їх носять українська акторка Наталка Денисенко і зірка реаліті-шоу "Холостяк" Яна Станішевська.

Наталка Денисенко

Як відомо, артистка обожнює білий колір і часто її образи складаються з речей, взуття та аксесуарів цього відтінку. Цього разу вона обрала светр, кепку і сонцезахисні окуляри з овальною оправою.

Зазначимо, що білий колір зазвичай асоціюється з літом, свіжістю, чистотою і легкістю. Він прекрасно відбиває сонячне світло, не поглинаючи тепло, що робить його ідеальним для теплої пори року. А окуляри з оправою білого кольору миттєво надають образу літнього і безтурботного вигляду.

На тлі засмаглої шкіри або кольорового одягу білі окуляри мають дуже контрастний вигляд і виділяються, створюючи яскравий акцент в образі.

Крім того, білі оправи часто асоціюються з модою 60-х (наприклад, стилем Одрі Хепберн) і 90-х років. Це повернення до стилю ретро, але з сучасним переосмисленням. Овальна форма оправи, як у Денисенка, нагадує про ті періоди, але водночас має дуже актуальний вигляд.

Також білий колір окулярів дозволяє іншим аксесуарам (наприклад, прикраси Chanel, як у Наталки Денисенко) виділятися. Він не конкурує з ними, а навпаки створює ідеальну основу для демонстрації ювелірних виробів або інших деталей.

Наталка Денисенко (скриншот)

Яна Станішевська

Фіналістка третього сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Яна Станішевська також продемонструвала літній образ з окулярами в білій оправі. Вона одягла літній сарафан темно-синього відтінку на тонких бретельках, який доповнила білим годинником і сонцезахисними окулярами.

Ключовим елементом її образу стали окуляри з прямокутною і трохи закругленою оправою. Вони виглядають сучасно і стильно, підкреслюючи літній настрій. Їхній білий колір гармонійно контрастує з темним одягом.

Окуляри не тільки виконують свою пряму функцію захисту від сонця, а і є виразним модним аксесуаром, що додає образу елегантності та "відпускного" шику. Їхня форма і розмір підкреслюють вилиці та надають обличчю чіткості.

Яна Станішевська показала трендові окуляри (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Чому сонцезахисні окуляри з білою оправою в тренді

Ностальгія за 2000-ми та ретро-футуризм

Мода продовжує грати на темі Y2K, і білі оправи - ідеальний варіант, який нагадує про естетику початку нульових. Вони надають образу трохи глянцевого стилю і зухвалого настрою, як у кліпах тих часів.

Свіжий акцент у літньому гардеробі

На тлі темних окулярів біла оправа має яскравий, стильний і несподіваний вигляд. Вона пасує як до total white образів, так і до контрастного вбрання, створюючи стильний акцент без зайвих деталей.

Універсальність

Білий колір - нейтральний, але водночас ефектний. Такі окуляри пасують усім незалежно від гендеру, стилю або тону шкіри, що робить їх must-have аксесуаром для всіх.

Улюблений вибір зірок та інфлюенсерів

Влітку 2025 року білі оправи вже з'явилися у streetstyle-образах Белли Хадід, Джейд Тайєни та fashion-блогерів. Отже, тренд уже закріпився в масовій культурі та соцмережах.

Стиль + практичність

Біла оправа не нагрівається так сильно на сонці, як чорна - це приємний бонус для спекотних днів. А в поєднанні з якісними лінзами вона буде не тільки стильною, а й функціональною.

Яна Станішевська з сином (фото: instagram.com/stanishevska_iana)