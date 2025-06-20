Свитолина, Рамина и звезда "Холостяка" показали купальники, которые станут хитом этого лета (фото)

Купальник Рамины Эсхакзай

Блогерша и телеведущая выбрала легкость, игривость и цветовую нежность. Розовый купальник с плетением и завязками на бедрах - идеальный вариант для тех, кто хочет визуально подчеркнуть талию и сделать акцент на фигуре.

Свой образ Рамина дополнила яркой зеленой кепкой, которая удачно "вписалась" в образ для отдыха. Такой купальник особенно подходит девушкам с миниатюрными фигурами и тем, кто любит кокетливую эстетику в стиле 90-х.

Купальник Рамины (фото: instagram.com/raminalalala)

Какой купальник выбрала Татьяна Мелехова

Звезда "Холостяка" выбрала максимально эстетичный вариант пляжного аутфита: черные трусики от Victoria's Secret с лаконичными надписями и розовый кроп-топ с рукавами, похожими на объемные воланы.

Ну а "вишенкой на торте" стала соломенная шляпка и трендовые круглые очки. Такой образ подойдет тем, кто даже на пляже хочет оставаться в центре внимания.

Купальник Мелеховой (фото: instagram.com/melehova_toys)

Элина Свитолина

Теннисистка выбрала купальник приглушенного оливкового цвета с глубоким декольте и акцентными бретелями. Этот фасон прекрасно держит форму груди и добавляет уверенности.

Он подходит как девушкам со спортивной фигурой, так и тем, кто может похвастаться пышными формами. А естественность образа Свитолиной подчеркнула соломенная шляпа от Руслана Багинского.

Фигура Свитолиной (фото: instagram.com/elisvitolina)

Какие купальники в моде этим летом

Среди этих моделей можно точно выбрать что-то, что подчеркнет ваши формы и подарит комфортный отдых:

Микро-бикини с тонкими завязками

Купальники из текстурированной ткани: вязка, рюши, сборки

Модели с вырезами или необычным кроем

Купальники с деталями на поясе или логотипами на лямках

Плавки с высокой талией.

Как выбрать купальник под фигуру

Важно учитывать не только трендовость модели, но и то, как она будет смотреться именно на вас:

Для фигуры "груша" выбирайте яркий верх и сдержанный низ

Для "яблока" - высокие трусики из плотной ткани и лиф

Для спортивной фигуры подойдут асимметричные фасоны или купальники с акцентами на бедрах

Для фигуры "песочные часы" смело берите любой фасон.

Но главное не забывать, что куда важнее не тренды, а уверенность и ваши предпочтения.