Свитолина на Олимпиаде прошла Томлянович. Сестры Киченок - в четвертьфинале
На Олимпиаде-2020 в Токио украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в следующий раунд соревнований. Как и дуэт сестер Людмилы и Надежды Киченок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.
Сообщается, что Свитолина одержала волевую победу во втором круге Олимпиады-2020. В трех сетах она одолела представительницу Австралии Айлу Томлянович - 2: 1 (4: 6, 6: 3, 6: 4).
А украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок продолжают успешно выступать в парном разряде Токио-2020. Победа над Сарой Эррани и Джасмин Паолини из Италии - 7:6 (7:4); 6:2 выводит их в четвертьфинал Олимпийских игр.
Напомним, сегодня украинская саблистка Ольга Харлан проиграла в первом же своем поединке и покинула Олимпиаду. В финале ее дисциплины встретятся представительницы России.