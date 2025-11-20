Світло знову за графіками. В Україні скасували екстрені відключення

В "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані. Для споживачів у регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень.

У YASNO розповіли, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електроенергією в Києві, тому повертаються відключення за графіками.

Фото: у Києві скасували ГАВ і повернули світло за графіками (скріншот повідомлення YASNO)

"Полтаваобленерго" також повідомило про отримання о 17:04 команди від НЕК "Укренерго" щодо скасування графіків аварійних відключень.