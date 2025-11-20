UA

Світло знову за графіками. В Україні скасували екстрені відключення

Фото: "Укренерго" скасувало дію аварійних відключень (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері у четвер, 20 листопада, в Україні почали скасовувати екстрені відключення електроенергії і повертати світло за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YASNO, "Укренерго" і допис "Полтаваобленерго".

В "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані. Для споживачів у регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень.

У YASNO розповіли, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електроенергією в Києві, тому повертаються відключення за графіками.

Фото: у Києві скасували ГАВ і повернули світло за графіками (скріншот повідомлення YASNO)

"Полтаваобленерго" також повідомило про отримання о 17:04 команди від НЕК "Укренерго" щодо скасування графіків аварійних відключень.

Аварійні відключення в Україні

Нагадаємо, 20 листопада "Укренерго" повідомило про введення екстрених та аварійних відключень електроенергії. Причина - загроза перевантаження енергосистеми та наслідки масованих атак росіян на критичну інфраструктуру України.

"Укренерго" пояснило, що графіки аварійних відключень застосовуються в екстрених випадках, коли потрібно негайно знизити споживання електроенергії. При цьому точну тривалість відключень передбачити неможливо, що відрізняється від ГПВ, де діють чіткі часові рамки.

Причиною обмежень є російська агресія та пошкодження енергооб’єктів унаслідок обстрілів.

У четвер, 20 листопада, російські обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. У всіх регіонах діють графіки відключення електроенергії з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг споживачів.

Згідно з даними МАГАТЕ, внаслідок обстрілів 19 листопада три українські атомні електростанції були змушені знизити вироблення електроенергії.

