Свет снова по графикам. В Украине отменили экстренные отключения

Вечером в четверг, 20 ноября, в Украине начали отменять экстренные отключения электроэнергии и возвращать свет по графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YASNO,"Укрэнерго" и сообщение "Полтаваоблэнерго".
В "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения, которые ранее применялись в большинстве регионов, пока отменены. Для потребителей в регионах продолжают действовать графики почасовых отключений.
В YASNO рассказали, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией в Киеве, поэтому возвращаются отключения по графикам.
"Полтаваоблэнерго" также сообщило о получении в 17:04 команды от НЭК "Укрэнерго" об отмене графиков аварийных отключений.
Напомним, 20 ноября "Укрэнерго" сообщило о введении экстренных и аварийных отключений электроэнергии. Причина - угроза перегрузки энергосистемы и последствия массированных атак россиян на критическую инфраструктуру Украины.
"Укрэнерго" объяснило, что графики аварийных отключений применяются в экстренных случаях, когда нужно немедленно снизить потребление электроэнергии. При этом точную продолжительность отключений предусмотреть невозможно, что отличается от ГПВ, где действуют четкие временные рамки.
Причиной ограничений является российская агрессия и повреждения энергообъектов в результате обстрелов.
В четверг, 20 ноября, российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах действуют графики отключения электроэнергии с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей потребителей.
Согласно данным МАГАТЭ, в результате обстрелов 19 ноября три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии.