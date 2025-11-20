RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Свет снова по графикам. В Украине отменили экстренные отключения

Фото: "Укрэнерго" отменило действие аварийных отключений (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером в четверг, 20 ноября, в Украине начали отменять экстренные отключения электроэнергии и возвращать свет по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YASNO,"Укрэнерго" и сообщение "Полтаваоблэнерго".

В "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения, которые ранее применялись в большинстве регионов, пока отменены. Для потребителей в регионах продолжают действовать графики почасовых отключений.

В YASNO рассказали, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией в Киеве, поэтому возвращаются отключения по графикам.

Фото: в Киеве отменили ГАВ и вернули свет по графикам (скриншот сообщения YASNO)

"Полтаваоблэнерго" также сообщило о получении в 17:04 команды от НЭК "Укрэнерго" об отмене графиков аварийных отключений.

 

Аварийные отключения в Украине

Напомним, 20 ноября "Укрэнерго" сообщило о введении экстренных и аварийных отключений электроэнергии. Причина - угроза перегрузки энергосистемы и последствия массированных атак россиян на критическую инфраструктуру Украины.

"Укрэнерго" объяснило, что графики аварийных отключений применяются в экстренных случаях, когда нужно немедленно снизить потребление электроэнергии. При этом точную продолжительность отключений предусмотреть невозможно, что отличается от ГПВ, где действуют четкие временные рамки.

Причиной ограничений является российская агрессия и повреждения энергообъектов в результате обстрелов.

В четверг, 20 ноября, российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах действуют графики отключения электроэнергии с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей потребителей.

Согласно данным МАГАТЭ, в результате обстрелов 19 ноября три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии.

