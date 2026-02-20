UA

Світло вимикають не за графіком? У п'яти областях перевірять роботу обленерго

Ілюстративне фото: у п'яти областях України перевірять справедливість графіків відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Державна інспекція енергетичного нагляду України проведе позапланові перевірки в п'яти областях. Вони стосуватимуться справедливості графіків відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держенергонагляду.

У Держенергонагляді пояснили, що через велику кількість звернень щодо дотримання графіків відключень світла перевірки проведуть у:

  • Житомирській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Хмельницькій області;
  • Черкаській області.

Інспектори перевірятимуть:

  • правильність складання графіків погодинних відключень;
  • чи збігаються графіки з реальним часом відключень;
  • можливий нерівномірний розподіл обмежень;
  • захист прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.

Головна мета - забезпечити рівні умови застосування графіків для всіх споживачів. У разі порушень обленерго повинні будуть усунути їх і налагодити графіки відповідно до законодавства.

Графіки відключень світла

Нагадаємо, графіки погодинних відключень світла продовжують діяти практично в усіх областях України. Такі заходи застосовують, оскільки росіяни регулярно б'ють по українських енергооб'єктах.

Зокрема, сьогодні, 20 лютого, графіки відключень світла не діють лише на Закарпатті та Волині.

До слова, у січні 2026 року Україна встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії, закупивши понад 894 тисячі МВт-год. Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення, який на 40% перевищує дані грудня минулого року. Основним постачальником енергоресурсу залишається Угорщина, на частку якої припадає 45% усіх закордонних поставок.

