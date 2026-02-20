Світло вимикають не за графіком? У п'яти областях перевірять роботу обленерго

Графіки відключень світла

Нагадаємо, графіки погодинних відключень світла продовжують діяти практично в усіх областях України. Такі заходи застосовують, оскільки росіяни регулярно б'ють по українських енергооб'єктах.

Зокрема, сьогодні, 20 лютого, графіки відключень світла не діють лише на Закарпатті та Волині.

До слова, у січні 2026 року Україна встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії, закупивши понад 894 тисячі МВт-год. Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення, який на 40% перевищує дані грудня минулого року. Основним постачальником енергоресурсу залишається Угорщина, на частку якої припадає 45% усіх закордонних поставок.