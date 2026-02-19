Графіки скасували, але не всюди: кому завтра точно не вимикатимуть світло

В Україні 20 лютого продовжать діяти графіки відключення електроенергії для населення, але в деяких регіонах відключень не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Зазначається, що графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для бізнесу діятимуть весь день в більшості регіонів. Причини - наслідки атак РФ проти української енергосистеми.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Проте є регіони, де 20 лютого не буде відключень:

Закарпаття

Згідно з даними обленерго, на Закарпатті застосування графіків погодинних відключень не заплановано.

Волинь

На Волині, як вказано на сайті обленерго, протягом 20 лютого також не планується застосування графіків відключення.

В інших регіонах України (Черкаська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та інші) діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Черги вимикатимуться залежно від інформації місцевих обленерго.