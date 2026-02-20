RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Свет выключают не по графику? В пяти областях проверят работу облэнерго

Иллюстративное фото: в пяти областях Украины проверят справедливость графиков отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Государственная инспекция энергетического надзора Украины проведет внеплановые проверки в пяти областях. Они коснутся справедливости графиков отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора.

В Госэнергонадзоре объяснили, что из-за большого количества обращений по соблюдению графиков отключений света проверки проведут в:

  • Житомирской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Хмельницкой области;
  • Черкасской области. 

Инспекторы будут проверять:

  • правильность составления графиков почасовых отключений;
  • совпадают ли графики с реальным временем отключений;
  • возможное неравномерное распределение ограничений;
  • защиту прав потребителей на получение электрической энергии в условиях дефицита мощности в энергосистеме.

Главная цель - обеспечить равные условия применения графиков для всех потребителей. В случае нарушений облэнерго должны будут устранить их и наладить графики в соответствии с законодательством. 

Графики отключений света

Напомним, графики почасовых отключений света продолжают действовать практически во всех областях Украины. Такие меры применяют, поскольку россияне регулярно бьют по украинским энергообъектам.

В частности, сегодня, 20 февраля, графики отключений света не действуют только на Закарпатье и Волыни.

К слову, в январе 2026 года Украина установила рекорд по объемам импорта электроэнергии, закупив более 894 тысяч МВт-ч. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения, который на 40% превышает данные декабря прошлого года. Основным поставщиком энергоресурса остается Венгрия, на долю которой приходится 45% всех зарубежных поставок.

Графики отключения светаЭлектроэнергияГосэнергонадзорОтключение света