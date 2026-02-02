ua en ru
Імпорт світла в Україну сягнув рекорду за час війни: звідки постачали найбільше

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 17:10
UA EN RU
Імпорт світла в Україну сягнув рекорду за час війни: звідки постачали найбільше Фото: найбільше електроенергії у січні імпортували з Угорщини (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У січні 2026 року Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії за місяць - більше ніж 894 тисячі МВт-год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro Electricity.

Цей показник став найбільшим з початку повномасштабної війни.

Порівняно з груднем минулого року, імпорт електроенергії зріс на 40%. Найбільшу частку займає Угорщина - 45%.

Зазначається, що поставки електроенергії зросли за усіма напрямами, за виключенням Молдови. Крім того, у січні було досягнуто рекордного значення імпорту за добу - 41,9 тисячі МВт-год.

При цьому експорт електроенергії з початку 2026 року був відсутній. У статті йдеться, що експорт взагалі не здійснювався з 11 листопада минулого року.

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, сьогодні вранці низка областей України отримала вказівку про запровадження аварійного відключення електроенергії.

Крім того, Міненерго повідомило, що після закінчення "енергетичного перемир'я" Росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок ворожих атак знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Зазначимо, у суботу, 31 січня, сталась аварія на високовольтних лініях, в результаті якої Київ, частина України і навіть Молдова опинились в блекауті.

Пізніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетики повністю відновили електропостачання в усіх регіонах України після масштабного збою.

Під час блекауту в Україні запроваджували аварійні відключення, в Києві та Харкові було тимчасово призупинено роботу метро. Повноцінне відновлення електропостачання та руху підземки зайняло кілька годин.

Україна Угорщина Молдова Електроенергія
Новини
Аналітика
