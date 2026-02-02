Імпорт світла в Україну сягнув рекорду за час війни: звідки постачали найбільше

Фото: найбільше електроенергії у січні імпортували з Угорщини (Getty Images)

У січні 2026 року Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії за місяць - більше ніж 894 тисячі МВт-год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro Electricity.