Світло вимикають не за графіком? У п'яти областях перевірять роботу обленерго
Державна інспекція енергетичного нагляду України проведе позапланові перевірки в п'яти областях. Вони стосуватимуться справедливості графіків відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держенергонагляду.
У Держенергонагляді пояснили, що через велику кількість звернень щодо дотримання графіків відключень світла перевірки проведуть у:
- Житомирській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Хмельницькій області;
- Черкаській області.
Інспектори перевірятимуть:
- правильність складання графіків погодинних відключень;
- чи збігаються графіки з реальним часом відключень;
- можливий нерівномірний розподіл обмежень;
- захист прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.
Головна мета - забезпечити рівні умови застосування графіків для всіх споживачів. У разі порушень обленерго повинні будуть усунути їх і налагодити графіки відповідно до законодавства.
Графіки відключень світла
Нагадаємо, графіки погодинних відключень світла продовжують діяти практично в усіх областях України. Такі заходи застосовують, оскільки росіяни регулярно б'ють по українських енергооб'єктах.
Зокрема, сьогодні, 20 лютого, графіки відключень світла не діють лише на Закарпатті та Волині.
До слова, у січні 2026 року Україна встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії, закупивши понад 894 тисячі МВт-год. Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення, який на 40% перевищує дані грудня минулого року. Основним постачальником енергоресурсу залишається Угорщина, на частку якої припадає 45% усіх закордонних поставок.