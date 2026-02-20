Свет выключают не по графику? В пяти областях проверят работу облэнерго
Государственная инспекция энергетического надзора Украины проведет внеплановые проверки в пяти областях. Они коснутся справедливости графиков отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора.
В Госэнергонадзоре объяснили, что из-за большого количества обращений по соблюдению графиков отключений света проверки проведут в:
- Житомирской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Хмельницкой области;
- Черкасской области.
Инспекторы будут проверять:
- правильность составления графиков почасовых отключений;
- совпадают ли графики с реальным временем отключений;
- возможное неравномерное распределение ограничений;
- защиту прав потребителей на получение электрической энергии в условиях дефицита мощности в энергосистеме.
Главная цель - обеспечить равные условия применения графиков для всех потребителей. В случае нарушений облэнерго должны будут устранить их и наладить графики в соответствии с законодательством.
Графики отключений света
Напомним, графики почасовых отключений света продолжают действовать практически во всех областях Украины. Такие меры применяют, поскольку россияне регулярно бьют по украинским энергообъектам.
В частности, сегодня, 20 февраля, графики отключений света не действуют только на Закарпатье и Волыни.
К слову, в январе 2026 года Украина установила рекорд по объемам импорта электроэнергии, закупив более 894 тысяч МВт-ч. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения, который на 40% превышает данные декабря прошлого года. Основным поставщиком энергоресурса остается Венгрия, на долю которой приходится 45% всех зарубежных поставок.