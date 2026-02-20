Свет выключают не по графику? В пяти областях проверят работу облэнерго

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора.

Главная цель - обеспечить равные условия применения графиков для всех потребителей. В случае нарушений облэнерго должны будут устранить их и наладить графики в соответствии с законодательством.

В Госэнергонадзоре объяснили, что из-за большого количества обращений по соблюдению графиков отключений света проверки проведут в:

Графики отключений света

Напомним, графики почасовых отключений света продолжают действовать практически во всех областях Украины. Такие меры применяют, поскольку россияне регулярно бьют по украинским энергообъектам.

В частности, сегодня, 20 февраля, графики отключений света не действуют только на Закарпатье и Волыни.

К слову, в январе 2026 года Украина установила рекорд по объемам импорта электроэнергии, закупив более 894 тысяч МВт-ч. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения, который на 40% превышает данные декабря прошлого года. Основным поставщиком энергоресурса остается Венгрия, на долю которой приходится 45% всех зарубежных поставок.