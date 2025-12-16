UA

Світло вимикатимуть не у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 17 грудня

Ілюстративне фото: відключення світла 17 грудня відбуватимуться не у всіх регіонах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У середу, 17 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості діятимуть в Україні. Вони стосуватимуться більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Протягом доби графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Обмеження продовжують діяти внаслідок масованих російських обстрілів енергетики України. "Укренерго" знову не оприлюднило кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Ситуація зі світлом

Нагадаємо, прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляла, що уряд шукає можливості скоротити масштаби енергетичних обмежень. За інформацією РБК-Україна, зменшити тривалість відключень планували шляхом перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, які мають пріоритетний захист від обмежень.

Водночас у ніч на 13 грудня Росія здійснила ракетно-дронову атаку по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в кількох регіонах України. За даними Міненерго, під ударами опинилися енергооб’єкти в Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

РБК-Україна раніше з посиланням на ДТЕК пояснювало різницю між блекаутом та екстреними відключеннями: останні є контрольованим заходом і не означають повного колапсу енергосистеми, тоді як блекаут передбачає її повний розпад і тривале відновлення.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі спостерігається в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, які регулярно зазнають ударів по енергетичній інфраструктурі.

У вівторок, 16 грудня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що за результатами перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

