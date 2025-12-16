Світло вимикатимуть не у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 17 грудня

Протягом доби графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Обмеження продовжують діяти внаслідок масованих російських обстрілів енергетики України. "Укренерго" знову не оприлюднило кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.