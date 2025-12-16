Свет будут выключать не во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 17 декабря

В течение суток графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины. "Укрэнерго" снова не обнародовало количество очередей, одновременно задействованных в отключениях.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.