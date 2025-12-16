Свет будут выключать не во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 17 декабря

В среду, 17 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности будут действовать в Украине. Они будут касаться большинства областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
В течение суток графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины. "Укрэнерго" снова не обнародовало количество очередей, одновременно задействованных в отключениях.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что правительство ищет возможности сократить масштабы энергетических ограничений. По информации РБК-Украина, уменьшить продолжительность отключений планировали путем пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, которые имеют приоритетную защиту от ограничений.
В то же время в ночь на 13 декабря Россия осуществила ракетно-дронную атаку по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины. По данным Минэнерго, под ударами оказались энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
РБК-Украина ранее со ссылкой на ДТЭК объясняло разницу между блэкаутом и экстренными отключениями: последние являются контролируемой мерой и не означают полного коллапса энергосистемы, тогда как блэкаут предполагает ее полный распад и длительное восстановление.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, которые регулярно подвергаются ударам по энергетической инфраструктуре.
Во вторник, 16 декабря, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что по результатам пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры в Украине удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.