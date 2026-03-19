Світло відключатимуть з ранку і до самої ночі: де в Україні не буде електрики 20 березня

19:36 19.03.2026 Чт
2 хв
Обмеження діятимуть протягом доби в усіх областях країни
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в Україні 20 березня діятимуть графіки відключень (Getty Images)

У п'ятницю, 20 березня, графіки погодинних відключень діятимуть в усіх областях України. Крім того, будуть застосовуватись обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Завтра графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 22:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 08:00 до 00:00.

В "Укренерго" вчергове пояснили, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві

Крім того, українців закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців під час війни. Російські окупанти вчинили велику кількість терактів проти енергосистеми України, застосувавши велику кількість ракет і дронів.

Зазначимо, російські атаки пошкодили всі електростанції України. Але енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО. Пошкодження відновлюються, хоча це займе багато часу.

Експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

