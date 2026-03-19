Світло відключатимуть з ранку і до самої ночі: де в Україні не буде електрики 20 березня

У п'ятницю, 20 березня, графіки погодинних відключень діятимуть в усіх областях України. Крім того, будуть застосовуватись обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Завтра графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 22:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 08:00 до 00:00.
В "Укренерго" вчергове пояснили, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих атак російських окупантів енергетичних об'єктів України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві
Крім того, українців закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.
Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців під час війни. Російські окупанти вчинили велику кількість терактів проти енергосистеми України, застосувавши велику кількість ракет і дронів.
Зазначимо, російські атаки пошкодили всі електростанції України. Але енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО. Пошкодження відновлюються, хоча це займе багато часу.
Експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.