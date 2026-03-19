Свет будут отключать с утра и до самой ночи: где в Украине не будет электричества 20 марта

Завтра графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 22:00. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться с 08:00 до 00:00.

В "Укрэнерго" в очередной раз объяснили, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев во время войны. Российские оккупанты совершили большое количество терактов против энергосистемы Украины, применив большое количество ракет и дронов.