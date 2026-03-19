Свет будут отключать с утра и до самой ночи: где в Украине не будет электричества 20 марта

В пятницу, 20 марта, графики почасовых отключений будут действовать во всех областях Украины. Кроме того, будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Завтра графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 22:00. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться с 08:00 до 00:00.
В "Укрэнерго" в очередной раз объяснили, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Кроме того, украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.
Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев во время войны. Российские оккупанты совершили большое количество терактов против энергосистемы Украины, применив большое количество ракет и дронов.
Отметим, российские атаки повредили все электростанции Украины. Но энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО. Повреждения восстанавливаются, хотя это займет много времени.
Эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.