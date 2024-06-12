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Світло сьогодні вимикатимуть ще пізніше. В "Укренерго" вдруге оновили графік

Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 12 червня, вдруге оновлено графіки обмеження енергопостачання. Відключення почнуться ще пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго, графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00", - відзначає ДТЕК. 

Фото: в "Укренерго" вдруге оновили графік стабілізаційних відключень (t.me/Ukrenergo)

Ситуація зі світлом в Україні  

В Україні знову почали вводити графіки обмеження енергопостачання після масованих обстрілів, які Російська Федерація здійснила протягом останніх місяців. Під удари потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. Водночас питання посилення протиповітряної оборони (ППО) стало ще гострішим. 

Тим часом в Державній інспекції енергетичного нагляду розповіли про інвентаризацію, яка повинна дозволити справедливо розподіляти споживання електроенергії для критичної інфраструктури та побутових споживачів.

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