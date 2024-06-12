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Свет сегодня будут отключать еще позже. В "Укрэнерго" во второй раз обновили график

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 июня, во второй раз обновлены графики ограничения энергоснабжения. Отключения начнутся еще позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"По информации от Укрэнерго, графики будут применяться с 19:00 до 23:00", - отмечает ДТЭК.

Фото: в "Укрэнерго" во второй раз обновили график стабилизационных отключений (t.me/Ukrenergo)

Ситуация со светом в Украине

В Украине снова начали вводить графики ограничения энергоснабжения после массированных обстрелов, которые Российская Федерация осуществила в течение последних месяцев. Под удары попали объекты энергетической инфраструктуры. В то же время вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) стал еще более острым.

Тем временем в Государственной инспекции энергетического надзора рассказали об инвентаризации, которая должна позволить справедливо распределять потребление электроэнергии для критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

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УкрэнергоДТЭК