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В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше: в "Укренерго" оновили графік

Середа 12 червня 2024 14:44
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В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше: в "Укренерго" оновили графік Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 12 червня, стабілізаційні відключення світла розпочнуться пізніше. Обмеження електропостачання почнуть діяти вже з 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго", ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше - з 17:00 і до 23:00", - пише ДТЕК.

Черкаська область

Згідно з повідомленням голови Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табуреця, графіки відключень сьогодні діятимуть:

  • 17:00-18:00 1 черга;
  • 18:00-19:00 2 черга;
  • 19:00-20:00 2 черга;
  • 20:00-21:00 3 черга;
  • 21:00-22:00 3 черга;
  • 22:00-23:00 4 черга;

Рівненська область

Зокрема зміни торкнулись й Рівненської області:

  • 1 черга – 19:00-21:00;
  • 2 черга – 21:00-23:00;
  • 6 черга – 17:00-19:00.

Полтавська область

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив інформацію щодо зміни графіків відключення. В регіоні вони діятимуть з 17 по 23.

Причина відключень

Як пояснили в "Укренерго", сьогоднішні відключення пов'язані з негодою.

Ситуація зі світлом

Протягом останніх місяців ворог неодноразово вдавався до масованих ракетних ударів по території України. Через обстріли енергетичної інфраструктури, бізнесу та побутовим споживачам повернули графіки відключень.

Як розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, наразі в Україні працюють над справедливими відключеннями світла. Мова йде про інвентаризацію, яка дозволить "чесно" розділити споживання електроенергії для критичної інфраструктури та побутових споживачів.

Зокрема від 1 червня почав діяти новий тариф на світло. Ціну підвищили на 60%.

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ДТЕК Укренерго
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