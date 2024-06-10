Графіки полегшать для всіх? Як в Україні працюють над справедливими відключеннями світла

Наразі в Україні відбувається інвентаризація, яка повинна допомогти зробити розподіл споживання електроенергії для критичної інфраструктури та побутових споживачів справедливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної інспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна в ефірі телемарафону.

"Ця чергова інвентаризація покликана на те, щоб впорядкувати цей процес. Будуть оновлені списки критичної інфраструктури. І вони будуть враховані в балансі кожної області", - розповів Слободян.

Він пояснив, що кожна область має свій ліміт споживання електроенергії. Якщо від ліміту "відняти" об'єкти критичної інфраструктури, решта - йде побутовим споживачам, які найбільше залучаються до графіків погодинних відключень.

Сьогодні ж робиться усе можливе, аби цей розподіл відбувався справедливо. Це допоможе уникнути випадків, коли об'єкти, які не відіграють важливу роль, залишались з електропостачанням.

Яка ситуація очікується у Києві

Відповідаючи на питання, чи залишатиметься у Києві та області найскладніша ситуація через високу концентрацію об'єктів критичної інфраструктури, Слободян відповів, що інвентаризація повинна допомогти розв'язати це питання. Водночас важливо, щоб на лініях, де присутня критична інфраструктура, не було додаткового навантаження якихось інших об'єктів.

"З практики зими 2022-2023 року скажу, що, наприклад по Київській області після проведеної інвентаризації обсяги навантаження, які не відключалися при залученні графіків повторних відключень, вдалося зменшити практично втричі. Подібна робота відбувається зараз. Після систематизації цієї інформації я думаю, що ці відключення будуть максимально полегшені для всіх споживачів", - додав він.

Ситуація зі світлом в Україні

Останні місяці Російська Федерація посилила масовані обстріли проти України. Зокрема під удар потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, що спровокувало повернення графіків відключення світла для бізнесу, а також побутових споживачів.

Як розповідав радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, з 24 червня ліміти встановлюватимуться по-новому: з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі.

У тому ж числі нещодавно почав діяти новий тариф на світло. Ціну підвищили на 60%.