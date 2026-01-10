Світло, опалення і вода у Києві: яка ситуація через наслідки обстрілу та морози

В Києві після масованого обстрілу ввели аварійні відключення електроенергії. У Кабміні повідомляють, що ситуація може покращитись до кінця дня.

Що відбувається у столиці, в матеріалі РБК-Україна .

Екстренні відключення

На сторінці ДТЕК у Telegram сьогодні вдень повідомили про застосування екстрених відключень, уточнивши, що графіки світла не діють. Також на офіційній сторінці КМДА зазначили, що у Києві зупинили роботу системи водопостачання та теплопостачання.

Трохи згодом Міненерго повідомило, що у Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

"На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень", - йдеться в повідомленні.

В офіційному повідомленні "Укренерго" зазначено, що споживачі Києва, Київської, Житомирської, Полтавської областей повертаються до погодинних знеструмлень за графіками.

Екстренні відключенні світла тривають в Голосіївському та Печерському районах Києва та на лівому березі столиці, йдеться в повідомленні ДТЕК.

Коли повернеться світло та тепло у Київ

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що систему теплопостачання запущено. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі.

"Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні", - зазначила вона в контексті ситуації в Києві та Київській області.

Також вона зазначила, що перехід Києва на планові графіки електропостачання очікуються до кінця дня. За її словами, в Кабміні займаються вирішенням проблеми та намагаються збільшити обсяги подачі електроенергії.

Чому застосували екстренні відключення

Голова КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що була проблема на одній з ланок енергосистеми. Це стало причиною екстренних відключень по всьому місту.

"Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому, загальне живлення відновлюється", - додав він.

За його словами, це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками хоча б частині міста. Проте там, де йде робота над ліквідацією наслідків ворожих атак - обмеження все ще залишаться.

Мер міста Віталій Кличко також зазначив, що через перевантаження енергосистеми, "Укренерго" ввело в місті аварійні відключення електроенергії. І наразі робота систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту тимчасово припинена.

Електротранспорт

КП "Київпастранс" повідомив, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці. В місті запустили дублюючі автобусні маршрути.

Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".

Погода в Україні ускладнює процес

Зазначимо, що зараз українські регіони накрило сильне похолодання. Також в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.

Саме в таку погоду росіяни вирішили вдарити по українській столиці, та інших великих містах. Зокрема, по Дніпру, Запоріжжю, Кривому Рогу та Харкову.