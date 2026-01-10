Свет, отопление и вода в Киеве: какая ситуация из-за последствий обстрелов и морозов

В Киеве после массированного обстрела ввели аварийные отключения электроэнергии. В Кабмине сообщают, что ситуация может улучшиться до конца дня.

Что происходит в столице, в материале РБК-Украина .

Экстренные отключения

На странице ДТЭК в Telegram сегодня днем сообщили о применении экстренных отключений, уточнив, что графики света не действуют. Также на официальной странице КГГА отметили, что в Киеве остановили работу системы водоснабжения и теплоснабжения.

Чуть позже Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

"На левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений", - говорится в сообщении.

В официальном сообщении "Укрэнерго" указано, что потребители Киева, Киевской, Житомирской, Полтавской областей возвращаются к почасовым обесточиваниям по графикам.

Экстренные отключения света продолжаются в Голосеевском и Печерском районах Киева и на левом берегу столицы, говорится в сообщении ДТЭК.

Когда вернется свет и тепло в Киев

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что система теплоснабжения запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск поставок непосредственно в доме.

"Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня", - отметила она в контексте ситуации в Киеве и Киевской области.

Также она отметила, что переход Киева на плановые графики электроснабжения ожидаются до конца дня. По ее словам, в Кабмине занимаются решением проблемы и пытаются увеличить объемы подачи электроэнергии.

Почему применили экстренные отключения

Глава КГГА Тимур Ткаченко уточнил, что была проблема на одном из звеньев энергосистемы. Это стало причиной экстренных отключений по всему городу.

"Сейчас специалисты уже решили проблему. Поэтому, общее питание восстанавливается", - добавил он.

По его словам, это позволит снять экстренные отключения и вернуться к отключениям по графикам хотя бы для части города. Однако там, где идет работа над ликвидацией последствий вражеских атак - ограничения все еще останутся.

Мэр города Виталий Кличко также отметил, что из-за перегрузки энергосистемы, "Укрэнерго" ввело в городе аварийные отключения электроэнергии. И сейчас работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта временно приостановлена.

Электротранспорт

КП "Киевпастранс" сообщил, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах столицы. В городе запустили дублирующие автобусные маршруты.

В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул.Старовокзальная - Кольцевая дорога".

Погода в Украине усложняет процесс

Отметим, что сейчас украинские регионы накрыло сильное похолодание. Также в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.

Именно в такую погоду россияне решили ударить по украинской столице, и других крупных городах. В частности, по Днепру, Запорожью, Кривому Рогу и Харькову.