Світло можуть відключати мінімум двічі: графіки для Києва на 22 грудня

Що з енергетикою України

Нагадаємо, що починаючи з осені 2025 року, росіяни знову повернулися до своєї старої тактики - ударів ракетами і дронами по енергетиці України. Це, в свою чергу, знову спровокувало відключення світла по країні.

Зокрема, кажучи про останні атаки, 20 грудня ворог завдав удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Через це без світла залишилися споживачі Миколаївської, Херсонської, Донецької та Одеської областей.

В "Укренерго" нещодавно попередили, що тривалі періоди сильних морозів можуть спричинити необхідність вводити як аварійні, так і погодинні відключення світла по всій Україні.

Також у компанії сьогодні сказали, що завтра погодинні відключення будуть діяти в більшості регіонів.