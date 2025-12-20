Внаслідок атак РФ є знеструмлення в чотирьох областях, - Міненерго
У ніч з 19 на 20 грудня росіяни атакували об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Як повідомили у Міненерго, внаслідок російських атак на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.
Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. Постраждалих немає.
Як зазначили у відомстві, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх областях продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Обстріли енергетики
Нагадаємо, російські війська в ніч на 20 грудня атакували дронами критичну інфраструктуру у Миколаївській області. Без світла залишилися три райони.
Вчора, 19 грудня, через нічні удари російської армії по енергетичних об'єктах України були зафіксовані знеструмлення у кількох областях на півночі, півдні та сході України.