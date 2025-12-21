RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Свет могут отключать минимум дважды: графики для Киева на 22 декабря

Фото: у жителей Киева снова будут отключения света (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 22 декабря, в Киеве снова будут действовать графики отключений света. Ряд подчергов может быть без электроэнергии дважды в день, а некоторые трижды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании рассказали, что завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 09:30 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 13:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 08:30 до 13:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 01:00 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 13:00 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 04:30 до 09:30 и с 15:00 до 20:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 19:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 04:30 до 08:00 и с 16:00 до 22:00.
 

Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.

 

Что с энергетикой Украины

Напомним, что начиная с осени 2025 года, россияне снова вернулись к своей старой тактике - ударам ракетами и дронами по энергетике Украины. Это, в свою очередь, снова спровоцировало отключения света по стране.

В частности, говоря о последних атаках, 20 декабря враг нанес удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях. Из-за этого без света остались потребители Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областей.

В "Укрэнерго" недавно предупредили, что длительные периоды сильных морозов могут повлечь необходимость вводить как аварийные, так и почасовые отключения света по всей Украине.

Также в компании сегодня сказали, что завтра почасовые отключения будут действовать в большинстве регионов.

КиевГрафики отключения светаОтключения светаЭнергетики