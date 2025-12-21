Світло можуть відключати мінімум двічі: графіки для Києва на 22 грудня
У понеділок, 22 грудня, у Києві знову діятимуть графіки відключень світла. Низка підчерги може бути без електроенергії двічі на день, а деякі тричі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
У компанії розповіли, що завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 09:30 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 13:00 та з 18:30 до 22:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 08:30 до 13:00 та з 18:30 до 22:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 13:00 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 13:00 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 04:30 до 09:30 та з 15:00 до 20:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 19:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 16:00 до 22:00.
Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.
Що з енергетикою України
Нагадаємо, що починаючи з осені 2025 року, росіяни знову повернулися до своєї старої тактики - ударів ракетами і дронами по енергетиці України. Це, в свою чергу, знову спровокувало відключення світла по країні.
Зокрема, кажучи про останні атаки, 20 грудня ворог завдав удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Через це без світла залишилися споживачі Миколаївської, Херсонської, Донецької та Одеської областей.
В "Укренерго" нещодавно попередили, що тривалі періоди сильних морозів можуть спричинити необхідність вводити як аварійні, так і погодинні відключення світла по всій Україні.
Також у компанії сьогодні сказали, що завтра погодинні відключення будуть діяти в більшості регіонів.