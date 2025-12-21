Світло можуть відключати мінімум двічі: графіки для Києва на 22 грудня

У понеділок, 22 грудня, у Києві знову діятимуть графіки відключень світла. Низка підчерги може бути без електроенергії двічі на день, а деякі тричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК .

Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

У компанії розповіли, що завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

Що з енергетикою України

Нагадаємо, що починаючи з осені 2025 року, росіяни знову повернулися до своєї старої тактики - ударів ракетами і дронами по енергетиці України. Це, в свою чергу, знову спровокувало відключення світла по країні.

Зокрема, кажучи про останні атаки, 20 грудня ворог завдав удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Через це без світла залишилися споживачі Миколаївської, Херсонської, Донецької та Одеської областей.

В "Укренерго" нещодавно попередили, що тривалі періоди сильних морозів можуть спричинити необхідність вводити як аварійні, так і погодинні відключення світла по всій Україні.

Також у компанії сьогодні сказали, що завтра погодинні відключення будуть діяти в більшості регіонів.