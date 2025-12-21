Свет могут отключать минимум дважды: графики для Киева на 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, в Киеве снова будут действовать графики отключений света. Ряд подчергов может быть без электроэнергии дважды в день, а некоторые трижды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК .

Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.

В компании рассказали, что завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

Что с энергетикой Украины

Напомним, что начиная с осени 2025 года, россияне снова вернулись к своей старой тактике - ударам ракетами и дронами по энергетике Украины. Это, в свою очередь, снова спровоцировало отключения света по стране.

В частности, говоря о последних атаках, 20 декабря враг нанес удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях. Из-за этого без света остались потребители Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областей.

В "Укрэнерго" недавно предупредили, что длительные периоды сильных морозов могут повлечь необходимость вводить как аварийные, так и почасовые отключения света по всей Украине.

Также в компании сегодня сказали, что завтра почасовые отключения будут действовать в большинстве регионов.