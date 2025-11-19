У Тернополі через удар РФ загинули 9 людей, понад 20 - поранені, - Свириденко
Внаслідок комбінованого удару росіян по Тернополю в ніч на 19 листопада загинули 9 людей. Ще понад 20 - поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Свириденко провела онлайн-нараду з міністром внутрішніх справ, керівниками Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Заслухала доповіді щодо наслідків російської атаки й подальших ліквідаційних робіт.
"Росія продовжує терор проти наших людей і наших міст. Цього разу під атакою опинились західні області країни. Станом на зараз відомо про 9 загиблих у Тернополі, ще 22 людини - поранені. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомила прем'єр.
За її словами, рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки, розбирають завали. Працюють пункти незламності.
Крім того, розгорнута додаткова інфраструктура для підтримки людей: пункти обігріву, харчування. Працюють слідчі з метою фіксації злочину.
"Уряд тримає зв’язок з регіонами та надасть всю необхідну допомогу", - додала Свириденко.
Фото: наслідки удару РФ по Тернополю 19 листопада (ДСНС)
Удар по Тернополю
Нагадаємо, російські війська в ніч на 19 листопада завдали комбінованого удару по Тернополю. Місто атакували ворожі дрони та ракети.
Вранці стало відомо, що у Тернополі пошкоджено будинки, є постраждалі.
Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що у Тернополі зруйновано багатоповерховий будинок.
Тернопільська ОВА підтвердила, що у місті є влучання у житлові будинки. Міська влада повідомила про ускладнення руху громадського транспорту.
Окрім того, цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.
Також росіяни атакували Львів.