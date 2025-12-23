Без світла цілий день: мешканців Славутича попередили про тривале відключення

Завтра, 24 грудня, електропостачання у місті Славутич буде відсутнє впродовж всього дня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Чернігівобленерго" у Facebook.
Згідно з інформацією обленерго, впродовж 24 грудня у місті Славутич буде відключене електропостачання для споживачів:
Повідомляється, що таке рішення схвалили "для виконання регламентних робіт".
"У разі необхідності про зміни у часі відключення буде повідомлено додатково", - додали у "Чернігівобленерго".
Варто зазначити, що місто Славутич розташоване у межиріччі Десни й Дніпра (за 200 кілометрів північніше Києва, майже на кордоні з Білоруссю).
Географічно воно належить до території Чернігівської області, проте адміністративно - до Вишгородського району Київської області.
Славутич має 14 кварталів: Бакинський, Дніпровський, Вільнюський, Добринінський, Єреванський, Київський, Деснянський, Поліський, Ризький, Талліннський, Тбіліський, Чернігівський, Печерський і Сіверянський.
Це місто вважається унікальним, адже рішення про його створення схвалили 2 жовтня 1986 року для постійного проживання працівників Чорнобильської АЕС та членів їхніх сімей (після аварії на ЧАЕС).
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", в цілому споживачі можуть дізнатись про заплановані відключення електроенергії:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг графіків погодинних відключень (ГПВ) і свій особистий графік (за номером особового рахунку) можна:
Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомили, яка різниця між екстреними відключеннями й блекаутом.
Крім того, українцям пояснили, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня й що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють).
Читайте також про графіки відключень світла в Україні в цілому - які їхні види бувають й на кого вони поширюються.