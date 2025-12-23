Без світла цілий день: мешканців Славутича попередили про тривале відключення

Як довго й чому не буде світла у Славутичі

Згідно з інформацією обленерго, впродовж 24 грудня у місті Славутич буде відключене електропостачання для споживачів:

з 8:00 (зранку);

до 24:00 (вночі).

Повідомляється, що таке рішення схвалили "для виконання регламентних робіт".

"У разі необхідності про зміни у часі відключення буде повідомлено додатково", - додали у "Чернігівобленерго".

Публікація обленерго (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Варто зазначити, що місто Славутич розташоване у межиріччі Десни й Дніпра (за 200 кілометрів північніше Києва, майже на кордоні з Білоруссю).

Географічно воно належить до території Чернігівської області, проте адміністративно - до Вишгородського району Київської області.

Славутич має 14 кварталів: Бакинський, Дніпровський, Вільнюський, Добринінський, Єреванський, Київський, Деснянський, Поліський, Ризький, Талліннський, Тбіліський, Чернігівський, Печерський і Сіверянський.

Це місто вважається унікальним, адже рішення про його створення схвалили 2 жовтня 1986 року для постійного проживання працівників Чорнобильської АЕС та членів їхніх сімей (після аварії на ЧАЕС).

Розташування міста Славутич (карта: e-slavutych.gov.ua)

Як стежити за інформацією "Чернігівобленерго"

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", в цілому споживачі можуть дізнатись про заплановані відключення електроенергії:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг графіків погодинних відключень (ГПВ) і свій особистий графік (за номером особового рахунку) можна: