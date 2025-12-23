RU

Без света целый день: жителей Славутича предупредили о длительном отключении

Света в Славутиче завтра не будет с утра и до ночи (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Завтра, 24 декабря, электроснабжение в городе Славутич будет отсутствовать в течение всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Черниговоблэнерго" в Facebook.

Как долго и почему не будет света в Славутиче

Согласно информации облэнерго, в течение 24 декабря в городе Славутич будет отключено электроснабжение для потребителей:

  • с 8:00 (утром);
  • до 24:00 (ночью).

Сообщается, что такое решение приняли "для выполнения регламентных работ".

"В случае необходимости об изменениях во времени отключения будет сообщено дополнительно", - добавили в "Черниговоблэнерго".

Публикация облэнерго (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Стоит отметить, что город Славутич расположен в междуречье Десны и Днепра (в 200 километрах севернее Киева, почти на границе с Беларусью).

Географически он относится к территории Черниговской области, однако административно - к Вышгородскому району Киевской области.

Славутич имеет 14 кварталов: Бакинский, Днепровский, Вильнюсский, Добрынинский, Ереванский, Киевский, Деснянский, Полесский, Рижский, Таллиннский, Тбилисский, Черниговский, Печерский и Северянский.

Этот город считается уникальным, ведь решение о его создании приняли 2 октября 1986 года для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС и членов их семей (после аварии на ЧАЭС).

Расположение города Славутич (карта: e-slavutych.gov.ua)

Как следить за информацией "Черниговоблэнерго"

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", в целом потребители могут узнать о запланированных отключениях электроэнергии:

Кроме того, проверить информацию насчет очередей графиков почасовых отключений (ГПВ) и свой личный график (по номеру лицевого счета) можно:

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, какая разница между экстренными отключениями и блэкаутом.

Кроме того, украинцам объяснили, почему графики отключений света могут меняться в течение дня и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).

Читайте также о графиках отключений света в Украине в целом - какие их виды бывают и на кого они распространяются.

