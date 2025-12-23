Без света целый день: жителей Славутича предупредили о длительном отключении

Завтра, 24 декабря, электроснабжение в городе Славутич будет отсутствовать в течение всего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Черниговоблэнерго" в Facebook.
Согласно информации облэнерго, в течение 24 декабря в городе Славутич будет отключено электроснабжение для потребителей:
Сообщается, что такое решение приняли "для выполнения регламентных работ".
"В случае необходимости об изменениях во времени отключения будет сообщено дополнительно", - добавили в "Черниговоблэнерго".
Стоит отметить, что город Славутич расположен в междуречье Десны и Днепра (в 200 километрах севернее Киева, почти на границе с Беларусью).
Географически он относится к территории Черниговской области, однако административно - к Вышгородскому району Киевской области.
Славутич имеет 14 кварталов: Бакинский, Днепровский, Вильнюсский, Добрынинский, Ереванский, Киевский, Деснянский, Полесский, Рижский, Таллиннский, Тбилисский, Черниговский, Печерский и Северянский.
Этот город считается уникальным, ведь решение о его создании приняли 2 октября 1986 года для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС и членов их семей (после аварии на ЧАЭС).
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", в целом потребители могут узнать о запланированных отключениях электроэнергии:
Кроме того, проверить информацию насчет очередей графиков почасовых отключений (ГПВ) и свой личный график (по номеру лицевого счета) можно:
