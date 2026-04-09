UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Світла стане менше: якими будуть графіки 10 квітня

19:54 09.04.2026 Чт
2 хв
Коли українцям чекати відключень світла?
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: в Україні 10 квітня відключатимуть світло (Getty Images)

В Україні завтра, 10 квітня, графіки відключень світла для побутових споживачів діятимуть цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначили в компанії, 10 квітня діятимуть такі обмежувальні заходи:

  • графіки обмеження потужності для промисловості - цілодобово;
  • графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів - цілодобово.

"Причина введення обмежень - наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - ідеться в повідомленні "Укренерго".

Також українців попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, а час і обсяг відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго і ДТЕК.

Графіки відключень світла

Нагадаємо, енергетики кілька останніх днів запроваджують в Україні графіки відключень світла. Зокрема, сьогодні вони діють з 07:00 до 22:00.

Це, зокрема, пов'язано з погіршенням погодних умов. На вулиці різко похолодало та похмура погода, через що рівень споживання зростає, а сонячні електростанції виробляють набагато менше електроенергії.

Як зазначали в "Укренерго", весняний дефіцит енергії зумовлений початком планових ремонтів на енергоблоках АЕС і завершенням опалювального сезону, після якого більшість ТЕЦ знизили виробництво електрики.

Варто зауважити, що цілодобові графіки відключень світла в Україні вже не діяли досить давно. Після приходу весни і потепління обмежувальні заходи були досить м'якими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
