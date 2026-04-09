Світла стане менше: якими будуть графіки 10 квітня

Як зазначили в компанії, 10 квітня діятимуть такі обмежувальні заходи:

графіки обмеження потужності для промисловості - цілодобово;

графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів - цілодобово.

"Причина введення обмежень - наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - ідеться в повідомленні "Укренерго".

Також українців попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, а час і обсяг відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, енергетики кілька останніх днів запроваджують в Україні графіки відключень світла. Зокрема, сьогодні вони діють з 07:00 до 22:00.

Це, зокрема, пов'язано з погіршенням погодних умов. На вулиці різко похолодало та похмура погода, через що рівень споживання зростає, а сонячні електростанції виробляють набагато менше електроенергії.