Света станет меньше: какими будут графики 10 апреля

19:54 09.04.2026 Чт
2 мин
Когда украинцам ждать отключений света?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине 10 апреля будут отключать свет (Getty Images)

В Украине завтра, 10 апреля, графики отключений света для бытовых потребителей будут действовать круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, 10 апреля будут действовать такие ограничительные меры:

  • графики ограничения мощности для промышленности - круглые сутки;
  • графики почасовых отключений света для бытовых потребителей - круглые сутки.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

Также украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, а время и объем отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго и ДТЭК.

Графики отключений света

Напомним, энергетики несколько последних дней вводят в Украине графики отключений света. В частности, сегодня они действуют с 07:00 до 22:00.

Это, в частности, связано с ухудшением погодных условий. На улице резко похолодало и пасмурная погода, из-за чего уровень потребления растет, а солнечные электростанции производят намного меньше электроэнергии.

Как отмечали в "Укрэнерго", весенний дефицит энергии обусловлен началом плановых ремонтов на энергоблоках АЭС и завершением отопительного сезона, после которого большинство ТЭЦ снизили производство электричества.

Стоит заметить, что круглосуточные графики отключений света в Украине уже не действовали достаточно давно. После прихода весны и потепления ограничительные меры были довольно мягкими.

