Света станет меньше: какими будут графики 10 апреля

Как отметили в компании, 10 апреля будут действовать такие ограничительные меры:

графики ограничения мощности для промышленности - круглые сутки;

графики почасовых отключений света для бытовых потребителей - круглые сутки.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

Также украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, а время и объем отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго и ДТЭК.

Напомним, энергетики несколько последних дней вводят в Украине графики отключений света. В частности, сегодня они действуют с 07:00 до 22:00.

Это, в частности, связано с ухудшением погодных условий. На улице резко похолодало и пасмурная погода, из-за чего уровень потребления растет, а солнечные электростанции производят намного меньше электроэнергии.