Вся Донеччина - без світла, у Харкові - аварійні відключення: наслідки ударів по енергетиці
У Харкові та області запроваджені аварійні відключення електроенергії. Підконтрольна Україні частина Донецької області після атак РФ - у повному блекауті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначили у компанії, для Харкова та області попередньо оприлюднені графіки знеструмлень наразі не діють і будуть відновлені лише після стабілізації ситуації.
Також там зауважили, що вночі російські війська атакували енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок ударів на ранок повністю знеструмлені споживачі на підконтрольній території Донеччини, де вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Також зафіксовані нові знеструмлення у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для населення. Час відключень за конкретною адресою споживачам радять уточнювати на офіційних сторінках обленерго.
В "Укренерго" зазначають, що споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам, однак у регіонах із погодинними відключеннями зберігається необхідність ощадливого використання світла. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години.
Ситуація з енергетикою
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд працює над зменшенням обсягів обмежень. Як повідомляло РБК-Україна, скорочення тривалості відключень планували досягти за рахунок зменшення кількості об’єктів критичної інфраструктури, які підпадають під захист від обмежень.
Також варто зазначити, що в ніч на 13 грудня РФ здійснила ракетно-дронову атаку по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в кількох регіонах країни. За даними Міненерго, під удар потрапили енергооб’єкти у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.
Раніше РБК-Україна також пояснювало з посиланням на ДТЕК різницю між блекаутом і екстреними відключеннями світла. Зокрема, екстрені відключення є контрольованим заходом і не свідчать про повний колапс енергосистеми, тоді як блекаут означає її повний розпад із тривалим періодом відновлення.
Глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Росіяни постійно завдають ударів по енергетичних об'єктах, які там розташовані.