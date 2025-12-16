Вся Донеччина - без світла, у Харкові - аварійні відключення: наслідки ударів по енергетиці

У Харкові та області запроваджені аварійні відключення електроенергії. Підконтрольна Україні частина Донецької області після атак РФ - у повному блекауті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили у компанії, для Харкова та області попередньо оприлюднені графіки знеструмлень наразі не діють і будуть відновлені лише після стабілізації ситуації.

Також там зауважили, що вночі російські війська атакували енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок ударів на ранок повністю знеструмлені споживачі на підконтрольній території Донеччини, де вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Також зафіксовані нові знеструмлення у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для населення. Час відключень за конкретною адресою споживачам радять уточнювати на офіційних сторінках обленерго.

В "Укренерго" зазначають, що споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам, однак у регіонах із погодинними відключеннями зберігається необхідність ощадливого використання світла. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години.