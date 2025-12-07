Світла може бути більше: в "Укренерго" показали графіки відключень на 8 грудня

В компанії зазначили, що обмеження протягом 8 грудня будуть діяти в усіх регіонах України. Причина введення графіків відключення електроенергії - масовані російські ракетно-дронові теракти проти енергетичної системи України.

Протягом 8 грудня одночасно будуть вимикати побутових споживачів електроенергії обсягом від 2,5 до 4 черг з 00:00 до 23:59. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначили у повідомленні "Укренерго".