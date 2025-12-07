Света может быть больше: в "Укрэнерго" показали графики отключений на 8 декабря

В Украине 8 декабря продолжат действовать графики отключений электроэнергии для населения. Их несколько смягчат - выключать будут от 2,5 до 4 очередей одновременно, что немного меньше, чем было 7 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НЭК "Укрэнерго".
В компании отметили, что ограничения в течение 8 декабря будут действовать во всех регионах Украины. Причина введения графиков отключения электроэнергии - массированные российские ракетно-дронные теракты против энергетической системы Украины.
В течение 8 декабря одновременно будут выключать бытовых потребителей электроэнергии объемом от 2,5 до 4 очередей с 00:00 до 23:59. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в сообщении "Укрэнерго".
Отметим, что графики отключений действуют в Украине с начала ноября. Ситуация значительно ухудшилась после того, как в ночь на 6 декабря россияне в очередной раз устроили массированный террористический акт против энергетической инфраструктуры Украины.
Россияне выпустили по Украине более 600 дронов и более 50 ракет. Большинство целей было уничтожено Силами обороны Украины. Среди прочего оккупанты атаковали энергетические объекты в шести регионах Украины.
Из-за последствий атаки украинские АЭС снова вынужденно сократили генерацию. Подробнее о последствиях очередного российского теракта читайте в материале РБК-Украина.