Света может быть больше: в "Укрэнерго" показали графики отключений на 8 декабря

В компании отметили, что ограничения в течение 8 декабря будут действовать во всех регионах Украины. Причина введения графиков отключения электроэнергии - массированные российские ракетно-дронные теракты против энергетической системы Украины.

В течение 8 декабря одновременно будут выключать бытовых потребителей электроэнергии объемом от 2,5 до 4 очередей с 00:00 до 23:59. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в сообщении "Укрэнерго".