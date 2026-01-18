Світла може не бути до 16 годин: в Україні змінюється формат відключень, - YASNO

"Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг", - інформує Коваленко.

Він зазначив, що максимальній інтервали 7 годин без світла і 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень - теж неактуальний.

"За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність", - пояснив гендиректор YASNO.

Що з ситуацією у Києві і чому бути без світла 16 годин краще

За словами Коваленка, Київ наразі живе в режимі екстрених відключень: орієнтовно 3 години зі світлом і 10 годин без. Однак ситуація різниться від району до району.

"На жаль, ще дуже багато кейсів з аваріями у будинках. Дуже часто - це питання до прибудинкових мереж і ЖЕКу/ОСББ. Тому алгоритм дій, коли ви думаєте, шо у вас аварійна ситуація без змін. Спочатку звертаємось до ЖЕКу/ОСББ. Електрик проводить осмотр і робить висновки. Якщо проблема на домі, виправляє її. Якщо проблема з мережами, то ЖЕК/ОСББ подають заявку до мереж", - додав він.

Водночас гендиректор YASNO навів аргумент, чому відключення в інших регіонах, які триватимуть понад 16 годин - все ж краще, ніж ситуація у Києві.

"Це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири - розуміння, коли світло має з’явитися", - пише Коваленко.

Щодо покращення ситуації, він каже, що поки сказати складно. За словами гендиректора YASNO, українцям треба пережити ці сильні морози, а з потеплінням споживання має зменшитися. Водночас, ключовим фактором є обстріл енергетики, які спрогнозувати неможливо.