Без світла по кілька днів: яка ситуація з електрикою та теплом в Одесі

В Одесі та області без світла залишаються майже 100 тисяч користувачів, деякі з них знеструмлені по кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
Читайте також: Одеса готується до стихії без світла та тепла
"Друга доба після руйнівного обстрілу енергосистеми Одещини. Пошкоджено підстанції, у частині районів області та Одеси відсутні світло, тепло та вода. Ситуація складна", - заявив Кіпер.
За його словами, вчора, 17 лютого, світло повністю або частково повернули 60,5 тисячам родин Одещини, тимчасово без електропостачання залишаються 99 тисяч споживачів.
"Розуміємо, багато людей залишаються без світла по кілька днів, і це важко. Енергетики працюють цілодобово, шукають технічні рішення, щоб поетапно повернути електропостачання усім мешканцям", - додав глава Одеської ОВА.
Він також зазначив, що на понад 20 локаціях робота розподільчих теплових вузлів буде забезпечена генераторами від ДСНС, які вже прибули і продовжують прибувати.
Також в Одесі для підтримки людей розгорнуто 21 додатковий пункт обігріву, де можна зарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу під час тривалих відключень.
Раніше ми писали, що у ніч на 17 лютого Росія атакувала Одесу ударними дронами. Відомо про пошкодження цивільних об'єктів та інфраструктури. Станом на вечір 17 лютого без електропостачання залишались близько 107 тисяч споживачів у Київському районі Одеси та частині Одеського району області.
Зокрема, російські війська завдали нового удару по енергетиці Одеської області, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції ДТЕК.
Також на автодорозі М-15 Одеса - Рені через погіршення погодних умов тимчасово запроваджують обмеження руху автобусів, мікроавтобусів і вантажівок у напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.