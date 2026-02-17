Кордон з Молдовою закривають для автобусів і фур: коли почне діяти обмеження

Ілюстративне фото: кордон з Молдовою закривають для автобусів і фур (GettyImages)

На трасі М-15 Одеса-Рені через погіршення погодних умов тимчасово обмежать рух автобусів, мікроавтобусів і вантажного транспорту до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Обмеження почнуть діяти з 05:00 18 лютого і триватимуть до стабілізації ситуації. Вони діятимуть на всій протяжності дороги та вплинуть на роботу пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Легкові автомобілі наразі зможуть рухатися без змін. Обмеження на кордоні з Молдовою За інформацією прикордонників, тимчасово призупинять рух вантажівок, автобусів і мікроавтобусів до та з пунктів пропуску: "Паланка-Маяки-Удобне",

"Старокозаче",

"Серпневе",

"Малоярославець",

"Лісне",

"Рені",

"Долинське",

"Орлівка",

"Виноградівка",

"Табаки",

"Нові Трояни". Про введення обмежень також повідомлено молдовську сторону. Заклик до перевізників В Одеській ОВА закликають перевізників і громадян заздалегідь скоригувати маршрути та логістику поїздок. Обмеження діятимуть до окремого повідомлення, про їх скасування обіцяють повідомити додатково.