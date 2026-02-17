UA

Одеса готується до стихії без світла та тепла

Ілюстративне фото: Одеса готується до стихії без світла та тепла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Одесі та області після атаки РФ по енергетиці все ще критична ситуація з електро-, тепло- та водопостачанням. Регіон готується до погіршення погодних умов через насування циклону.

Складна ситуація з енергетикою

За даними Одеської ОВА, станом на вечір енергетична інфраструктура регіону перебуває у критичному стані після нічного обстрілу. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення, а всі служби працюють у посиленому цілодобовому режимі.

У місті розгортають додаткові пункти обігріву та намети допомоги для мешканців.

Без світла залишаються понад 100 тисяч клієнтів

У ДТЕК повідомили, що станом на вечір 17 лютого без електропостачання залишаються близько 107 тисяч споживачів у Київському районі Одеси та частині Одеського району області.

"На жаль, перепідключити клієнтів від інших обʼєктів неможливо - технічний резерв вже вичерпаний. Єдина причина відключень - наслідки енергетичного терору. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", - кажуть у ДТЕК

Енергетики цілодобово розбирають завали, обстежують мережі та формують тимчасові схеми живлення. 

Паралельно ліквідовують наслідки негоди

Одночасно в області триває ліквідація наслідків підтоплень у Роздільнянському, Березівському та Подільському районах. На місцях працюють підрозділи ДСНС, дорожні служби, комунальні підприємства та представники громад.

Влада закликає мешканців бути готовими до подальшого погіршення погодних умов і можливих перебоїв із комунальними послугами.

Нагадаємо, на автодорозі М-15 Одеса - Рені через погіршення погодних умов тимчасово запроваджують обмеження руху автобусів, мікроавтобусів і вантажівок у напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Також ми писали, що у ніч на 17 лютого Росія атакувала Одесу ударними дронами. Відомо про пошкодження цивільних об'єктів та інфраструктури.

